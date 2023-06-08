Кулачёнкова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулачёнков Виктор
Отец ребёнка: Кулачёнков Иван
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Кулачёнков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Кулачёнков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулачёнков Иван
Смерть
Неизвестно