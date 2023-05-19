Кулачёнкова (Давыдова) Анастасия
Место рождения
Дата рождения04.01.1889
Дата смерти26.06.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1889
Отец: Давыдов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Кулачёнков Николай
Отец ребёнка: Кулачёнков Павел
Рождение ребёнка
1914
Сын: Кулачёнков Иван
Отец ребёнка: Кулачёнков Павел
Рождение ребёнка
20.09.1920
Дочь: Бородина Вера
Отец ребёнка: Кулачёнков Павел
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кулаченко Михаил
Отец ребёнка: Кулачёнков Павел
Смерть
26.06.1972
Братск, город Братск, Иркутская область