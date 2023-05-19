Кулачёнкова (Давыдова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулачёнкова (Давыдова) Анастасия

Место рождения

Большое Капково, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.01.1889

Дата смерти

26.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1889

Отец: Давыдов Дмитрий

Мать: не указана

Большое Капково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Кулачёнков Николай

Отец ребёнка: Кулачёнков Павел

Рождение ребёнка
1914

Сын: Кулачёнков Иван

Отец ребёнка: Кулачёнков Павел

Рождение ребёнка
20.09.1920

Дочь: Бородина Вера

Отец ребёнка: Кулачёнков Павел

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кулаченко Михаил

Отец ребёнка: Кулачёнков Павел

Смерть
26.06.1972
Братск, город Братск, Иркутская область