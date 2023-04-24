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Рычка Иуда Васильевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Рычка Василий Иванович

Мать: Рычка Ирина Яковлевна

Бракосочетание
28.01.1907

Жена: Рычка Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
11.02.1908

Сын: Рычка Алексей Иудович

Мать ребёнка: Рычка Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
28.03.1909

Сын: Рычка Василий Иудович

Мать ребёнка: Рычка Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
01.10.1910

Дочь: Анна Иудовна

Мать ребёнка: Рычка Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
07.05.1915

Дочь: Елена Иудовна

Мать ребёнка: Рычка Евдокия Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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