Рычка Иуда Васильевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Рычка Василий Иванович
Мать: Рычка Ирина Яковлевна
Бракосочетание
28.01.1907
Жена: Рычка Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
11.02.1908
Мать ребёнка: Рычка Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
28.03.1909
Мать ребёнка: Рычка Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
01.10.1910
Дочь: Анна Иудовна
Мать ребёнка: Рычка Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
07.05.1915
Дочь: Елена Иудовна
Мать ребёнка: Рычка Евдокия Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно