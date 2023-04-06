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Рычка Ирина Яковлевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1850

Дата смерти

26.11.1915

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1880

Сын: Рычка Иван Васильевич

Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Рычка Павел Васильевич

Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Рычка Иуда Васильевич

Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович

Рождение ребёнка
24.10.1884

Сын: Рычка Нестор Васильевич

Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1887

Дочь: Накко Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович

Рождение ребёнка
20.09.1891

Сын: Рычка Федор Васильевич

Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович

Рождение ребёнка
20.09.1891

Сын: Рычка Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович

Рождение ребёнка
03.09.1893

Дочь: Безпалова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович

Рождение ребёнка
26.04.1895

Сын: Рычка Василий Васильевич

Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычка Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.11.1915
Причина смерти: печень
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