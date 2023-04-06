Рычка Ирина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти26.11.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1880
Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.10.1884
Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1887
Дочь: Накко Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1891
Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1891
Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1893
Дочь: Безпалова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович
Рождение ребёнка
26.04.1895
Отец ребёнка: Рычка Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.11.1915
Причина смерти: печень