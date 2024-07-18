Прасковья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1797
Сын: Аврамий Авраам Обрам Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Смерть
После 1840