Прасковья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
12.08.1797

Сын: Аврамий Авраам Обрам Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Смерть
После 1840

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