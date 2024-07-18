Иван Иванович
Место рождениядеревня Багильдина, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения1768
Дата смертиМежду 1826 и 1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
12.08.1797
Сын: Аврамий Авраам Обрам Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Матвеевна
Смерть
Между 1826 и 1835