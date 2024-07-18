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Иван Иванович

Место рождения

деревня Багильдина, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

1768

Дата смерти

Между 1826 и 1835

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Матвеевна

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Матвеевна

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
12.08.1797

Сын: Аврамий Авраам Обрам Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Матвеевна

Смерть
Между 1826 и 1835

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