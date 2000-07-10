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Козлов Юрий Иванович

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Место рождения

Большое Левашово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.08.1931

Дата смерти

10.07.2000

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1931

Отец: Козлов Иван Павлович

Мать: Козлова Ольга Степановна

Большое Левашово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Лидия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Лидия Александровна

Смерть
10.07.2000
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