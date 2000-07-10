Козлов Юрий Иванович
Место рождения
Дата рождения20.08.1931
Дата смерти10.07.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1931
Отец: Козлов Иван Павлович
Мать: Козлова Ольга Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Лидия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.2000