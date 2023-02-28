Козлова (Дубинина) Ольга Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Дубинина) Ольга Степановна

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Место рождения

Миглеево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

28.12.1907

Дата смерти

20.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1907

Отец: Дубинин Степан Григорьевич

Мать: Дубинина Екатерина Михайловна

Миглеево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.08.1931

Сын: Козлов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович

Большое Левашово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Костырко Галина

Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Шинкаренко Ирина

Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нагорная Мира

Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Виктор

Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Григорий

Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Константин

Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Иван Павлович

Смерть
20.01.1990
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