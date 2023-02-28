Козлова (Дубинина) Ольга Степановна
Место рождения
Дата рождения28.12.1907
Дата смерти20.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1907
Рождение ребёнка
20.08.1931
Сын: Козлов Юрий Иванович
Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович
Большое Левашово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Костырко Галина
Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Шинкаренко Ирина
Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нагорная Мира
Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Виктор
Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Григорий
Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Константин
Отец ребёнка: Козлов Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Иван Павлович
Смерть
20.01.1990