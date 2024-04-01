Суворов Иван Крест. Д. Сивковой, Красноярской Вол. Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1698
Дата смерти1765
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698
Отец: Суворов Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Суворов Иван Иванов
Мать ребёнка: Суворова (Екимова) Елизавета Петрова
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Суворов Филип Крест. Д. Сумной Иванов
Мать ребёнка: Суворова (Екимова) Елизавета Петрова
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Суворов Никита Крест. Д. Сумной Иванов
Мать ребёнка: Суворова (Екимова) Елизавета Петрова
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Суворов Сидор Иванов
Мать ребёнка: Суворова (Екимова) Елизавета Петрова
Смерть
1765