Суворов Иван Крест. Д. Сивковой, Красноярской Вол. Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворов Иван Крест. Д. Сивковой, Красноярской Вол. Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: Суворов Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова (Екимова) Елизавета Петрова

Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Суворов Иван Иванов

Мать ребёнка: Суворова (Екимова) Елизавета Петрова

Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Суворов Филип Крест. Д. Сумной Иванов

Мать ребёнка: Суворова (Екимова) Елизавета Петрова

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Суворов Никита Крест. Д. Сумной Иванов

Мать ребёнка: Суворова (Екимова) Елизавета Петрова

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Суворов Сидор Иванов

Мать ребёнка: Суворова (Екимова) Елизавета Петрова

Смерть
1765

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