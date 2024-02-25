Теплухин Ипат Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплухин Ипат Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Теплухин Антон Максимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Теплухина Евдокия Ипатова

Мать ребёнка: Теплухина Ксения Ермолаева

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Теплухина Феодосия Ипатова

Мать ребёнка: Теплухина Ксения Ермолаева

Рождение ребёнка
1895

Сын: Теплухин Яким Ипатов

Мать ребёнка: Теплухина Ксения Ермолаева

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Теплухина Ирина Ипатова

Мать ребёнка: Теплухина Ксения Ермолаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплухин Никон Ипатов

Мать ребёнка: Теплухина Ксения Ермолаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплухина Ксения Ермолаева

Смерть
Неизвестно
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