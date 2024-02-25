Теплухин Ипат Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Теплухин Антон Максимов
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Теплухина Евдокия Ипатова
Мать ребёнка: Теплухина Ксения Ермолаева
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Теплухина Феодосия Ипатова
Мать ребёнка: Теплухина Ксения Ермолаева
Рождение ребёнка
1895
Сын: Теплухин Яким Ипатов
Мать ребёнка: Теплухина Ксения Ермолаева
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Теплухина Ирина Ипатова
Мать ребёнка: Теплухина Ксения Ермолаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Теплухина Ксения Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно