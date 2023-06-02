Качурин Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качурин Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1949

Пол

Мужской

Отец

Около 1921 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1949

Отец: Качурин Сергей Максимович

Мать: Качурина Мария