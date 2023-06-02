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Качурин Александр Сергеевич
Качурин Александр Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1949
Пол
Мужской
Отец
Качурин Сергей Максимович
Около 1921 г.р.
Мать
Качурина Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1949
Отец:
Качурин Сергей Максимович
Мать:
Качурина Мария
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