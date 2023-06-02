Качурина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качурина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1921 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1949

Сын: Качурин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Качурин Сергей Максимович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Качурин Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Качурин Сергей Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качурин Сергей Максимович

Смерть
Неизвестно