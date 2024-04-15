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Ермоленко Савва Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Ермоленко Александр Саввич

Мать ребёнка: Ермоленко Феодора Мефодиевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Ермоленко Алексей Саввич

Мать ребёнка: Ермоленко Феодора Мефодиевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Ермоленко Матвей Саввич

Мать ребёнка: Ермоленко Феодора Мефодиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко Феодора Мефодиевна

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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