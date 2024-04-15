Ермоленко Савва Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Ермоленко Александр Саввич
Мать ребёнка: Ермоленко Феодора Мефодиевна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Ермоленко Феодора Мефодиевна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Ермоленко Феодора Мефодиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно