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Колосов Иван Захарович

Место рождения

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Колосов Захар Кириллович

Мать: Колосова Ефимия Павловна

д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Колосова Александра Ивановна

д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Колосова Александра Ивановна

д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Рождение ребёнка
1903

Сын: Колосов Иван Иванович

Мать ребёнка: Колосова Александра Ивановна

д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Колосова Александра Ивановна

д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Александра Ивановна

д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Смерть
Неизвестно
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