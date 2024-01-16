Колосов Иван Захарович
Место рожденияд. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Колосов Захар Кириллович
Мать: Колосова Ефимия Павловна
д. Сиринская Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Колосова Александра Ивановна
д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Колосова Александра Ивановна
д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Колосова Александра Ивановна
д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Колосова Александра Ивановна
д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Смерть
Неизвестно