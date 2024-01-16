Колосова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Захарович

д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Захарович

д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Рождение ребёнка
1903

Сын: Колосов Иван Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Захарович

д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Захарович

д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Иван Захарович

д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Смерть
Неизвестно
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