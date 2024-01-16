Колосова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Захарович
д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Захарович
д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Колосов Иван Захарович
д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Захарович
д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сиринская Верхнеентальского с\\совета
Смерть
Неизвестно