Пугачева (Семиряжко) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугачева (Семиряжко) Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1968

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1989

Дочь: Пугачева Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Пугачев Сергей Александрович

Рождение ребёнка
23.02.1989

Дочь: Пугачева Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Пугачев Сергей Александрович

Рождение ребёнка
13.09.1990

Дочь: Пугачева Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Пугачев Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пугачева Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Пугачев Сергей Александрович

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