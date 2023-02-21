Пугачева (Семиряжко) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1989
Дочь: Пугачева Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Пугачев Сергей Александрович
Рождение ребёнка
23.02.1989
Дочь: Пугачева Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Пугачев Сергей Александрович
Рождение ребёнка
13.09.1990
Дочь: Пугачева Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Пугачев Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пугачева Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Пугачев Сергей Александрович