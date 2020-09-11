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Пугачева Татьяна Сергеевна
Пугачева Татьяна Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.09.1990
Пол
Женский
Отец
Пугачев Сергей Александрович
1962 г.р.
Мать
Пугачева (Семиряжко) Елена Николаевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1990
Отец:
Пугачев Сергей Александрович
Мать:
Пугачева Елена Николаевна
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