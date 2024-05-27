Черепанов(Убрать) Никита Евфимьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерепанов(Убрать) Никита Евфимьев

Черепанов(Убрать) Никита Евфимьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1875

Отец: Черепанов Евфим Иосифов/ Максимов (Приемный)

Мать: Черепанова (Пименова) Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
15.12.1907

Сын: Черепанов Стефан И Иоан Никитичи

Мать ребёнка: Черепанова (Белканова) Домна Афанасьевна

Рождение ребёнка
17.10.1909

Сын: Черепанов Андрей Никитич

Мать ребёнка: Черепанова (Белканова) Домна Афанасьевна

Рождение ребёнка
09.03.1912

Дочь: (Черепанова) Дарья Никитична

Мать ребёнка: Черепанова (Белканова) Домна Афанасьевна

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.