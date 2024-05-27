Черепанов(Убрать) Никита Евфимьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1875
Рождение ребёнка
15.12.1907
Сын: Черепанов Стефан И Иоан Никитичи
Мать ребёнка: Черепанова (Белканова) Домна Афанасьевна
Рождение ребёнка
17.10.1909
Мать ребёнка: Черепанова (Белканова) Домна Афанасьевна
Рождение ребёнка
09.03.1912
Дочь: (Черепанова) Дарья Никитична
Мать ребёнка: Черепанова (Белканова) Домна Афанасьевна
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно