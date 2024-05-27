Черепанова (Пименова) Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова (Пименова) Татьяна Васильева

Место рождения

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.04.1895

Пол

Женский

Добавил:

AB
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пименов Василий

Мать: не указана

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Дмитрий Евфимович

Отец ребёнка: Черепанов Евфим Иосифов/ Максимов (Приемный)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорогина (Черепанова) Неонила Евфимовна

Отец ребёнка: Черепанов Евфим Иосифов/ Максимов (Приемный)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Евфим Иосифов/ Максимов (Приемный)

Рождение ребёнка
03.03.1858

Сын: Черепанов Алексей Евфимьев

Отец ребёнка: Черепанов Евфим Иосифов/ Максимов (Приемный)

Рождение ребёнка
02.07.1860

Дочь: (Черепанова) Марфа Евфимовна

Отец ребёнка: Черепанов Евфим Иосифов/ Максимов (Приемный)

Рождение ребёнка
06.07.1861

Дочь: (Черепанова) Ольга Евфимьева

Отец ребёнка: Черепанов Евфим Иосифов/ Максимов (Приемный)

Рождение ребёнка
24.07.1862

Сын: Черепанов Прохор Евфимьев

Отец ребёнка: Черепанов Евфим Иосифов/ Максимов (Приемный)

Рождение ребёнка
17.02.1865

Сын: Черепанов Федор Евфимьев

Отец ребёнка: Черепанов Евфим Иосифов/ Максимов (Приемный)

Рождение ребёнка
28.09.1873

Сын: Черепанов Григорий Евфимьев

Отец ребёнка: Черепанов Евфим Иосифов/ Максимов (Приемный)

Рождение ребёнка
29.03.1875

Сын: Черепанов(Убрать) Никита Евфимьев

Отец ребёнка: Черепанов Евфим Иосифов/ Максимов (Приемный)

Рождение ребёнка
19.07.1877

Сын: Черепанов Илия Евфимьев

Отец ребёнка: Черепанов Евфим Иосифов/ Максимов (Приемный)

Смерть
04.04.1895

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