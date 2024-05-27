Черепанова (Пименова) Татьяна Васильева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.04.1895
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пименов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Дмитрий Евфимович
Отец ребёнка: Черепанов Евфим Иосифов/ Максимов (Приемный)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1858
Сын: Черепанов Алексей Евфимьев
Отец ребёнка: Черепанов Евфим Иосифов/ Максимов (Приемный)
Рождение ребёнка
02.07.1860
Дочь: (Черепанова) Марфа Евфимовна
Отец ребёнка: Черепанов Евфим Иосифов/ Максимов (Приемный)
Рождение ребёнка
06.07.1861
Дочь: (Черепанова) Ольга Евфимьева
Отец ребёнка: Черепанов Евфим Иосифов/ Максимов (Приемный)
Рождение ребёнка
24.07.1862
Сын: Черепанов Прохор Евфимьев
Отец ребёнка: Черепанов Евфим Иосифов/ Максимов (Приемный)
Рождение ребёнка
17.02.1865
Отец ребёнка: Черепанов Евфим Иосифов/ Максимов (Приемный)
Рождение ребёнка
28.09.1873
Сын: Черепанов Григорий Евфимьев
Отец ребёнка: Черепанов Евфим Иосифов/ Максимов (Приемный)
Рождение ребёнка
29.03.1875
Рождение ребёнка
19.07.1877
Отец ребёнка: Черепанов Евфим Иосифов/ Максимов (Приемный)
Смерть
04.04.1895