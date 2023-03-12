Морозов Михаил Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Михаил Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Морозов Евгений

Мать: Морозова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Зиновьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Татьяна Зиновьевна

Похороны
1988
Москва, город федерального значения Москва
Новодевичье кладбище
Смерть
1988
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