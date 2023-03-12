Морозов Михаил Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Морозов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Зиновьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
1988
Москва, город федерального значения Москва
Новодевичье кладбище
Смерть
1988