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Фрай Светлана Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Виктор *

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
11.09.2002

Дочь: Фрай Диана Викторовна

Отец ребёнка: Гончаров Виктор *

Рождение ребёнка
05.09.2008

Сын: Егоров Давид Васильевич

Отец ребёнка: Егоров Василий Сергеевич

Казахстан ,г.Караганда
Рождение ребёнка
26.10.2013

Сын: Егоров Алфей Васильевич

Отец ребёнка: Егоров Василий Сергеевич

Казахстан ,г.Караганда
Рождение ребёнка
28.08.2020

Сын: Егоров Дамиан Васильевич

Отец ребёнка: Егоров Василий Сергеевич

Казахстан,г.Караганда

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