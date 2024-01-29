Фрай Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гончаров Виктор *
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.2002
Дочь: Фрай Диана Викторовна
Отец ребёнка: Гончаров Виктор *
Рождение ребёнка
05.09.2008
Отец ребёнка: Егоров Василий Сергеевич
Казахстан ,г.Караганда
Рождение ребёнка
26.10.2013
Отец ребёнка: Егоров Василий Сергеевич
Казахстан ,г.Караганда
Рождение ребёнка
28.08.2020
Отец ребёнка: Егоров Василий Сергеевич
Казахстан,г.Караганда