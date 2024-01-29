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Егоров Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1981

Отец: Егоров Сергей Григорьевич

Мать: Измагилова Аниса Миргасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фрай Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
05.09.2008

Сын: Егоров Давид Васильевич

Мать ребёнка: Фрай Светлана Ивановна

Казахстан ,г.Караганда
Рождение ребёнка
26.10.2013

Сын: Егоров Алфей Васильевич

Мать ребёнка: Фрай Светлана Ивановна

Казахстан ,г.Караганда
Рождение ребёнка
28.08.2020

Сын: Егоров Дамиан Васильевич

Мать ребёнка: Фрай Светлана Ивановна

Казахстан,г.Караганда

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