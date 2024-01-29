Егоров Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фрай Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
05.09.2008
Мать ребёнка: Фрай Светлана Ивановна
Казахстан ,г.Караганда
Рождение ребёнка
26.10.2013
Мать ребёнка: Фрай Светлана Ивановна
Казахстан ,г.Караганда
Рождение ребёнка
28.08.2020
Мать ребёнка: Фрай Светлана Ивановна
Казахстан,г.Караганда