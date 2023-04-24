Зоркова (Щипакина) Афимья
Место рождения
Дата рождения1803
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Щипакинъ Степанъ
Мать: Щипакина Агафья
Рождение ребёнка
1826
Сын: Зорковъ Иванъ
Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1831
Сын: Зорковъ Петръ
Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евлампия
Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ
Рождение ребёнка
21.11.1834
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ
Рождение ребёнка
10.06.1838
Сын: Зорковъ Виссарионъ
Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зорковъ Федоръ