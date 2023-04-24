Зоркова (Щипакина) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоркова (Щипакина) Афимья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Щипакинъ Степанъ

Мать: Щипакина Агафья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Зорковъ Иванъ

Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Зорковъ Петръ

Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евлампия

Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1834

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1838

Сын: Зорковъ Виссарионъ

Отец ребёнка: Зорковъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорковъ Федоръ

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