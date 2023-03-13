Садовниковъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиМежду 1773 и 1776
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Садовниковъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Пономарева Марья (Марфа)
Мать ребёнка: Садовникова Авдотья
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Садовникова Авдотья
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Горшенина Татьяна
Мать ребёнка: Садовникова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Садовникова Авдотья
Смерть
Между 1773 и 1776