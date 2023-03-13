Садовниковъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовниковъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Между 1773 и 1776

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Садовниковъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Пономарева Марья (Марфа)

Мать ребёнка: Садовникова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Садовникова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Горшенина Татьяна

Мать ребёнка: Садовникова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садовникова Авдотья

Смерть
Между 1773 и 1776
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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