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Садовникова Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Между 1773 и 1776

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Филипъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Пономарева Марья (Марфа)

Отец ребёнка: Садовниковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Садовниковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Горшенина Татьяна

Отец ребёнка: Садовниковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садовниковъ Василий

Смерть
Между 1773 и 1776
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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