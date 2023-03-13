Садовникова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиМежду 1773 и 1776
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Филипъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Пономарева Марья (Марфа)
Отец ребёнка: Садовниковъ Василий
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Садовниковъ Василий
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Горшенина Татьяна
Отец ребёнка: Садовниковъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садовниковъ Василий
Смерть
Между 1773 и 1776