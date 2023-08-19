Шаклатова (Запевалова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаклатова (Запевалова) Александра Петровна

Место рождения

Ровное, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Ровное, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
22.01.1882 ст.

Муж: Шаклатов Лаврентий Михайлович

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.02.1883 ст.

Дочь: Шаклатова Евгения Лаврентьевна

Отец ребёнка: Шаклатов Лаврентий Михайлович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.04.1884 ст.

Дочь: Шаклатова Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Шаклатов Лаврентий Михайлович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1888 ст.

Сын: Шаклатов Дмитрий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Шаклатов Лаврентий Михайлович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.09.1890 ст.

Дочь: Полякова Надежда Лаврентьевна

Отец ребёнка: Шаклатов Лаврентий Михайлович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.08.1894 ст.

Дочь: Фролова Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Шаклатов Лаврентий Михайлович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.10.1897 ст.

Сын: Шаклатов Сергей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Шаклатов Лаврентий Михайлович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Смерть
Неизвестно