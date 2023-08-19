Шаклатова (Запевалова) Александра Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1882 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.02.1883 ст.
Дочь: Шаклатова Евгения Лаврентьевна
Отец ребёнка: Шаклатов Лаврентий Михайлович
Рождение ребёнка
01.04.1884 ст.
Дочь: Шаклатова Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Шаклатов Лаврентий Михайлович
Рождение ребёнка
22.10.1888 ст.
Сын: Шаклатов Дмитрий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Шаклатов Лаврентий Михайлович
Рождение ребёнка
17.09.1890 ст.
Дочь: Полякова Надежда Лаврентьевна
Отец ребёнка: Шаклатов Лаврентий Михайлович
Рождение ребёнка
03.08.1894 ст.
Дочь: Фролова Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Шаклатов Лаврентий Михайлович
Рождение ребёнка
08.10.1897 ст.
Сын: Шаклатов Сергей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Шаклатов Лаврентий Михайлович
Смерть
Неизвестно