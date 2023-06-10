Андреян Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Антон Андреянович
Мать ребёнка: не указана
Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
крепостной Александра Николаевича Евсевьева
Смерть
Неизвестно