Андреян Корнилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреян Корнилович

Андреян Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Антон Андреянович

Мать ребёнка: не указана

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
крепостной Александра Николаевича Евсевьева
Смерть
Неизвестно