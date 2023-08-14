Захар Андреянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захар Андреянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Воробьёв Андреян Корнилов

Мать: Ульяна Лукоянова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрёна Захарова

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дарья Захарова

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Павлова

Смерть
Неизвестно
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