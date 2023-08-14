Захар Андреянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Воробьёв Андреян Корнилов
Мать: Ульяна Лукоянова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Матрёна Захарова
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дарья Захарова
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Павлова
Смерть
Неизвестно