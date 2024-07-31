Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондратий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Устин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Власий
Отец ребёнка: Осипов Устин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Лаврентий
Отец ребёнка: Осипов Устин
Рождение ребёнка
24.02.1872
Сын: Осипов Василий
Отец ребёнка: Осипов Устин
Рождение ребёнка
24.11.1873
Сын: Пантелеев Петр
Отец ребёнка: Осипов Устин
Рождение ребёнка
05.11.1876
Дочь: Сидорова (Осипова) Екатерина
Отец ребёнка: Осипов Устин
Рождение ребёнка
08.02.1880
Сын: Осипов Василий
Отец ребёнка: Осипов Устин
Смерть
Неизвестно