Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Устин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Власий

Отец ребёнка: Осипов Устин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Лаврентий

Отец ребёнка: Осипов Устин

Рождение ребёнка
24.02.1872

Сын: Осипов Василий

Отец ребёнка: Осипов Устин

Рождение ребёнка
24.11.1873

Сын: Пантелеев Петр

Отец ребёнка: Осипов Устин

Рождение ребёнка
05.11.1876

Дочь: Сидорова (Осипова) Екатерина

Отец ребёнка: Осипов Устин

Рождение ребёнка
08.02.1880

Сын: Осипов Василий

Отец ребёнка: Осипов Устин

Смерть
Неизвестно

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