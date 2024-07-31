Осипов Лаврентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осипов Устин
Мать: Марфа
Бракосочетание
06.11.1894
Жена: Осипова Ирина
Рождение ребёнка
30.04.1895
Сын: Осипов Афанасий
Мать ребёнка: Осипова Ирина
Рождение ребёнка
18.07.1898
Дочь: (Осипова) Мария
Мать ребёнка: Осипова Ирина
Рождение ребёнка
19.04.1901
Сын: Осипов Иван
Мать ребёнка: Осипова Ирина
Рождение ребёнка
19.04.1901
Дочь: Юскова (Осипова) Александра
Мать ребёнка: Осипова Ирина
Смерть
Неизвестно