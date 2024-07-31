Осипов Лаврентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Лаврентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осипов Устин

Мать: Марфа

Бракосочетание
06.11.1894

Жена: Осипова Ирина

Рождение ребёнка
30.04.1895

Сын: Осипов Афанасий

Мать ребёнка: Осипова Ирина

Рождение ребёнка
18.07.1898

Дочь: (Осипова) Мария

Мать ребёнка: Осипова Ирина

Рождение ребёнка
19.04.1901

Сын: Осипов Иван

Мать ребёнка: Осипова Ирина

Рождение ребёнка
19.04.1901

Дочь: Юскова (Осипова) Александра

Мать ребёнка: Осипова Ирина

Смерть
Неизвестно

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