Вислоух Семен Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вислоух Семен Тимофеевич

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Место рождения

Паволочь, Житомирська область

Дата рождения

Вычислено 1891

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891

Отец: Вислоух Тимофей Венедиктович

Мать: Вислоух Марфа Петровна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Глухенькая Мария Семеновна

Мать ребёнка: Вислоух Анна Михайловна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
06.09.1927

Дочь: Костенко Наталия Семеновна

Мать ребёнка: Вислоух Анна Михайловна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вислоух Иван Семенович

Мать ребёнка: Вислоух Анна Михайловна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вислоух Тимофей (Томаш) Семенович

Мать ребёнка: Вислоух Анна Михайловна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вислоух Михаил Семенович

Мать ребёнка: Вислоух Анна Михайловна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вислоух Сергей Семенович

Мать ребёнка: Вислоух Анна Михайловна

Паволочь, Житомирська область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
Смерть
1936
Паволочь, Житомирська область
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