Вислоух Семен Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1891
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Глухенькая Мария Семеновна
Мать ребёнка: Вислоух Анна Михайловна
Рождение ребёнка
06.09.1927
Дочь: Костенко Наталия Семеновна
Мать ребёнка: Вислоух Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вислоух Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вислоух Тимофей (Томаш) Семенович
Мать ребёнка: Вислоух Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вислоух Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вислоух Анна Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1936