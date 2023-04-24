Сырицын Антон Тихонов
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Сырицын Тихон Емельянов
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1799
Жена: Сырицина Васса Корнилина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1805
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно