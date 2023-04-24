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Сырицын Антон Тихонов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Сырицын Тихон Емельянов

Мать: не указана

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.02.1799

Жена: Сырицина Васса Корнилина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1805
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно
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