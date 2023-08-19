Тохтамыш (Пешави) Елена Константиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти10.04.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Константинович
Бракосочетание
01.04.1864
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Варвара Георгиевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Константинович
Смерть
10.04.1916
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно