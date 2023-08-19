Тохтамыш (Пешави) Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш (Пешави) Елена Константиновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

10.04.1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Константинович

Бракосочетание
01.04.1864

Муж: Тохтамыш Георгий Константинович

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Варвара Георгиевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Георгий Константинович

Смерть
10.04.1916
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно