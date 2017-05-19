Буйко Владимир Арсеньевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1944
Дата смерти19.05.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1944
Отец: Буйко Арсений Иванович
Мать: Буйко Аонасия Осиповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1964
Дочь: Алла Владимировна
Мать ребёнка: Буйко Нина 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1967
Сын: Буйко Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Буйко Нина 2
Рождение ребёнка
Около 1970
Сын: Буйко Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Буйко Нина 2
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буйко Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буйко Нина 2
Развод
Неизвестно
Жена: Буйко Нина 2
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буйко Нина 1
Развод
Неизвестно
Жена: Буйко Нина 1
Смерть
19.05.2017
Минск, Минск