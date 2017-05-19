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Буйко Владимир Арсеньевич

Место рождения

Стаховцы, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

23.03.1944

Дата смерти

19.05.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1944

Отец: Буйко Арсений Иванович

Мать: Буйко Аонасия Осиповна

Стаховцы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1964

Дочь: Алла Владимировна

Мать ребёнка: Буйко Нина 2

Стаховцы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1967

Сын: Буйко Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Буйко Нина 2

Стаховцы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1970

Сын: Буйко Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Буйко Нина 2

Стаховцы, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буйко Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буйко Нина 2

Развод
Неизвестно

Жена: Буйко Нина 2

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буйко Нина 1

Развод
Неизвестно

Жена: Буйко Нина 1

Смерть
19.05.2017
Минск, Минск