Буйко Арсений Иванович
Место рождения
Дата рождения01.03.1909 ст.
Дата смерти15.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1909 ст.
Отец: Буйко Иван Иванович
Мать: Буйко Елена Игнатьевна
Бракосочетание
Между 1930 и 1932
Жена: Буйко Аонасия Осиповна
Рождение ребёнка
23.10.1932
Дочь: Алешко Нина Арсеньевна
Мать ребёнка: Буйко Аонасия Осиповна
Рождение ребёнка
06.09.1937
Дочь: Щецко Или Шацко Лидия Арсеньевна
Мать ребёнка: Буйко Аонасия Осиповна
Родилась именно на хуторе Стаховцы, который находился недалеко от нынешней деревни (старой её части). Где-то в 1939-40 гг. её семью раскулачили и выселили в деревню
Рождение ребёнка
Около 1942
Сын: Буйко Неизвестно Арсеньевич
Мать ребёнка: Буйко Аонасия Осиповна
Рождение ребёнка
23.03.1944
Сын: Буйко Владимир Арсеньевич
Мать ребёнка: Буйко Аонасия Осиповна
Смерть
15.04.1944