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Буйко Арсений Иванович

Место рождения

Черемшицы, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

01.03.1909 ст.

Дата смерти

15.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1909 ст.

Отец: Буйко Иван Иванович

Мать: Буйко Елена Игнатьевна

Черемшицы, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Между 1930 и 1932

Жена: Буйко Аонасия Осиповна

Рождение ребёнка
23.10.1932

Дочь: Алешко Нина Арсеньевна

Мать ребёнка: Буйко Аонасия Осиповна

Стаховцы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
06.09.1937

Дочь: Щецко Или Шацко Лидия Арсеньевна

Мать ребёнка: Буйко Аонасия Осиповна

Стаховцы, Мядельский район, Минская область
Родилась именно на хуторе Стаховцы, который находился недалеко от нынешней деревни (старой её части). Где-то в 1939-40 гг. её семью раскулачили и выселили в деревню
Рождение ребёнка
Около 1942

Сын: Буйко Неизвестно Арсеньевич

Мать ребёнка: Буйко Аонасия Осиповна

Рождение ребёнка
23.03.1944

Сын: Буйко Владимир Арсеньевич

Мать ребёнка: Буйко Аонасия Осиповна

Стаховцы, Мядельский район, Минская область
Смерть
15.04.1944
Стаховцы, Мядельский район, Минская область