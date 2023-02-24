Скосырский Иннокентий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1950
Рождение ребёнка
13.10.1974
Сын: Скосырский Александр Иннокентьевич
Мать ребёнка: Скосырская Клара Дмитриевна
п. Выдрино, Кабанский р-н, Бурятская АССР.
Рождение ребёнка
27.02.1981
Дочь: Скосырская Елена Иннокентьевна
Мать ребёнка: Скосырская Клара Дмитриевна
п. Выдрино, Кабанский р-н, Бурятская АССР.
Рождение ребёнка
01.09.?
Сын: Скосырский Константин Иннокентьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
п. Выдрино, Кабанский р-н, р.Бурятия