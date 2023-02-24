Скосырский Иннокентий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скосырский Иннокентий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1950

Отец: Скосырский Константин Сергеевич

Мать: Скосырская Прасковья Антоновна

Рождение ребёнка
13.10.1974

Сын: Скосырский Александр Иннокентьевич

Мать ребёнка: Скосырская Клара Дмитриевна

п. Выдрино, Кабанский р-н, Бурятская АССР.
Рождение ребёнка
27.02.1981

Дочь: Скосырская Елена Иннокентьевна

Мать ребёнка: Скосырская Клара Дмитриевна

п. Выдрино, Кабанский р-н, Бурятская АССР.
Рождение ребёнка
01.09.?

Сын: Скосырский Константин Иннокентьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
п. Выдрино, Кабанский р-н, р.Бурятия
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