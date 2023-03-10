Лугинин Тимофей Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Феодосия Тимофеевна
Мать ребёнка: Лугинина Дарья Исаковна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Лугинина Дарья Исаковна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Лугинина Дарья Исаковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лугинина Дарья Исаковна
Смерть
1806