Лугинин Тимофей Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛугинин Тимофей Дорофеевич

Лугинин Тимофей Дорофеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Лугинин Дорофей Климентьевич

Мать: Лугинина Васса Григорьевна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Феодосия Тимофеевна

Мать ребёнка: Лугинина Дарья Исаковна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1783

Сын: Лугинин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Лугинина Дарья Исаковна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1785

Сын: Лугинин Осип Тимофеевич

Мать ребёнка: Лугинина Дарья Исаковна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лугинина Дарья Исаковна

Смерть
1806
Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close