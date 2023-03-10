Лугинин Дорофей Климентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Рождение ребёнка
1756
Сын: Иван Дорофеевич
Мать ребёнка: Васса Стефанова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Лугинин Тимофей Дорофеевич
Мать ребёнка: Лугинина Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Лугинин Ларион Дорофеевич
Мать ребёнка: Лугинина Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Лугинина Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Агрипина Дорофеевна
Мать ребёнка: Лугинина Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Лугинина Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Лугинин Евтихей Дорофеевич
Мать ребёнка: Лугинина Васса Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Стефанова
Смерть
1808