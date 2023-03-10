Лугинин Дорофей Климентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛугинин Дорофей Климентьевич

Лугинин Дорофей Климентьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Лугинин Климент Парамонович

Мать: Лугинин Харитина Савельевна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Иван Дорофеевич

Мать ребёнка: Васса Стефанова

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Сын: Лугинин Тимофей Дорофеевич

Мать ребёнка: Лугинина Васса Григорьевна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Лугинин Ларион Дорофеевич

Мать ребёнка: Лугинина Васса Григорьевна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Лугинин Петр Дорофеевич

Мать ребёнка: Лугинина Васса Григорьевна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Агрипина Дорофеевна

Мать ребёнка: Лугинина Васса Григорьевна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Лугинин Иван Дорофеевич

Мать ребёнка: Лугинина Васса Григорьевна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Лугинин Евтихей Дорофеевич

Мать ребёнка: Лугинина Васса Григорьевна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Стефанова

Смерть
1808
Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close