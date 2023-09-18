Лещева (Александрова) Ирина Александровна
Место рождения
Дата рождения13.06.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1959
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лещев Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
03.09.1988
Сын: Лещев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: не указан