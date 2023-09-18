Лещева (Александрова) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещева (Александрова) Ирина Александровна

Место рождения

Калининград, город Калининград, Калининградская область

Дата рождения

13.06.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1939 г.р.

Муж

1960 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1988 г.р.

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1959

Отец: не указан

Мать: Александрова (Новикова) Галина Тихоновна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лещев Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
24.03.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лещев Владимир Алексеевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.09.1988

Сын: Лещев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

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