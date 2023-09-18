Александрова (Новикова) Галина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Новикова) Галина Тихоновна

Место рождения

Украинская ССР, Запорожская обл., Новотроицкий р-н, с. Успенка

Дата рождения

01.07.1939

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1939

Отец: Новиков Тихон Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1959

Дочь: Лещева (Александрова) Ирина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Калининград, город Калининград, Калининградская область

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