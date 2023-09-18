Александрова (Новикова) Галина Тихоновна
Место рожденияУкраинская ССР, Запорожская обл., Новотроицкий р-н, с. Успенка
Дата рождения01.07.1939
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1939
Отец: Новиков Тихон Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1959
Дочь: Лещева (Александрова) Ирина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Калининград, город Калининград, Калининградская область