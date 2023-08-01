Самодуров Федор Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самодуров Герасим
Мать: Самодурова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люся
Мать ребёнка: Самодурова Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Самодурова Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Самодурова Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самодурова Софья
Смерть
Неизвестно