Самодуров Федор Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самодуров Федор Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самодуров Герасим

Мать: Самодурова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люся

Мать ребёнка: Самодурова Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Самодурова Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Самодурова Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самодурова Софья

Смерть
Неизвестно