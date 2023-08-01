Самодуров Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Самодурова Фёкла Герасимовна
Мать ребёнка: Самодурова Екатерина
Ракитка, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самодурова Павел Герасимович
Мать ребёнка: Самодурова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самодуров Сергей Герасимович
Мать ребёнка: Самодурова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самодуров Федор Герасимович
Мать ребёнка: Самодурова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самодурова Александра Герасимовна
Мать ребёнка: Самодурова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самодурова Просковья Герасимовна
Мать ребёнка: Самодурова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самодурова Наталия Герасимовна
Мать ребёнка: Самодурова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самодурова Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Самодурова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самодуров Георгий Герасимович
Мать ребёнка: Самодурова Екатерина
Смерть
Неизвестно