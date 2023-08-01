Самодуров Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самодуров Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Самодурова Фёкла Герасимовна

Мать ребёнка: Самодурова Екатерина

Ракитка, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самодурова Павел Герасимович

Мать ребёнка: Самодурова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самодуров Сергей Герасимович

Мать ребёнка: Самодурова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самодуров Федор Герасимович

Мать ребёнка: Самодурова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самодурова Александра Герасимовна

Мать ребёнка: Самодурова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самодурова Просковья Герасимовна

Мать ребёнка: Самодурова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самодурова Наталия Герасимовна

Мать ребёнка: Самодурова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самодурова Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Самодурова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самодуров Георгий Герасимович

Мать ребёнка: Самодурова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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