Осип Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсип Егоров

Осип Егоров

Место рождения

деревня Багильдина, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Между 1832 и 1833 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Проверить Агафья Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение
1836

Отец: Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья-Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
Между 1858 и 1859

Дочь: Гликерия-Лукия Осиповна

Мать ребёнка: Авдотья-Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Евфимия Осиповна

Мать ребёнка: Авдотья-Евдокия Никифоровна

Вторые Тойзи, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.