Осип Егоров
Место рождениядеревня Багильдина, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Проверить Агафья Осиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение
1836
Отец: Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1859
Дочь: Гликерия-Лукия Осиповна
Мать ребёнка: Авдотья-Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Евфимия Осиповна
Мать ребёнка: Авдотья-Евдокия Никифоровна
Вторые Тойзи, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно