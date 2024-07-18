Авдотья-Евдокия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1832 и 1833
Дата смертиДо 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1832 и 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Егоров
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1859
Дочь: Гликерия-Лукия Осиповна
Отец ребёнка: Осип Егоров
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Евфимия Осиповна
Отец ребёнка: Осип Егоров
Вторые Тойзи, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Пелагея Осиповна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
До 1865