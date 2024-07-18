Авдотья-Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья-Евдокия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1832 и 1833

Дата смерти

До 1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1832 и 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Егоров

Рождение ребёнка
Между 1858 и 1859

Дочь: Гликерия-Лукия Осиповна

Отец ребёнка: Осип Егоров

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Евфимия Осиповна

Отец ребёнка: Осип Егоров

Вторые Тойзи, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Пелагея Осиповна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
До 1865

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