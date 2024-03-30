Ковылев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
Около 1868
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Ковылева Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Ковылева Анна Александровна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Ковалева Анфиса Ивановна
Мать ребёнка: Ковылева Анна Александровна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ковылева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ковылева Анна Александровна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ковылев Александр Иванович
Мать ребёнка: Ковылева Анна Александровна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Ковылева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ковылева Анна Александровна
Смерть
Неизвестно