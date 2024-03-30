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Ковылев Иван Васильевич

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1868

Жена: Ковылева Анна Александровна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Ковылева Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Ковылева Анна Александровна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Ковалева Анфиса Ивановна

Мать ребёнка: Ковылева Анна Александровна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ковылева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ковылева Анна Александровна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ковылев Александр Иванович

Мать ребёнка: Ковылева Анна Александровна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Ковылева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ковылева Анна Александровна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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