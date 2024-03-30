Ковылева Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Около 1868
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Ковылева Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Ковылев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Ковалева Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Ковылев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ковылева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ковылев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ковылев Александр Иванович
Отец ребёнка: Ковылев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Ковылева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ковылев Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно