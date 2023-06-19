Новоторцев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоторцев Александр

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Шатова Елена Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоторцев Арсений Александрович

Мать ребёнка: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно