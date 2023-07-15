Петрова Акулина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Петров Андрей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Петров Лаврентий Петрович
Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно