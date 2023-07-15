Петрова Акулина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Акулина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Петров Андрей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Петров Лаврентий Петрович

Колесниково, Заводоуковский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Лаврентий Петрович

Смерть
Неизвестно