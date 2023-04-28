Шубкина Оксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубкина Оксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

2-1-8270 ГААК (г. Барнаул). По ревизии 1834 года причислен с 1817 году в Барнаульскую волость д. Елбанская
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Шубкина Матрена Прокопьева

Отец ребёнка: Шубкин Прокопей Егоров

Шубкино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
2-1-8270 ГААК (г. Барнаул). По ревизии 1834 года причислен с 1817 году в Барнаульскую волость д. Елбанская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубкин Прокопей Егоров

Смерть
Неизвестно
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