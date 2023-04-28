Шубкина Оксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
2-1-8270 ГААК (г. Барнаул). По ревизии 1834 года причислен с 1817 году в Барнаульскую волость д. Елбанская
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Шубкина Матрена Прокопьева
Отец ребёнка: Шубкин Прокопей Егоров
Шубкино, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
2-1-8270 ГААК (г. Барнаул). По ревизии 1834 года причислен с 1817 году в Барнаульскую волость д. Елбанская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно