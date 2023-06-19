Шубкин Прокопей Егоров
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Шубкин Егор Осипов
Мать: не указана
2-1-8270 ГААК (г. Барнаул). По ревизии 1834 года причислен с 1817 году в Барнаульскую волость д. Елбанская
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Шубкина Татьяна Прокопьева
Мать ребёнка: Шубкина Оксинья / Ксения Петрова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Шубкина Матрена Прокопьева
Мать ребёнка: Шубкина Оксинья / Ксения Петрова
2-1-8270 ГААК (г. Барнаул). По ревизии 1834 года причислен с 1817 году в Барнаульскую волость д. Елбанская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно